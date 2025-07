CureVac Aktie News: CureVac kommt am Donnerstagmittag kaum vom Fleck

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 4,62 EUR.

Im Tradegate-Handel kam die CureVac-Aktie um 11:59 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 4,62 EUR. Bei 4,65 EUR markierte die CureVac-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der CureVac-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,57 EUR nach. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 4,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24.308 CureVac-Aktien.

Am 07.01.2025 markierte das Papier bei 4,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die CureVac-Aktie damit 7,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,10 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CureVac-Aktie derzeit noch 54,46 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten CureVac-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CureVac-Aktie bei 4,45 USD.

Am 20.05.2025 äußerte sich CureVac zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 USD gegenüber -0,34 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat CureVac im vergangenen Quartal 940000,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 93,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CureVac 13,43 Mio. USD umsetzen können.

Am 14.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von CureVac veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem CureVac-Verlust in Höhe von -0,199 EUR je Aktie aus.

