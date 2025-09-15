DAX23.368 -1,6%ESt505.383 -1,1%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.712 -0,4%Nas22.332 -0,1%Bitcoin97.193 -1,0%Euro1,1836 +0,6%Öl68,33 +1,3%Gold3.685 +0,2%
CVS Health im Blick

CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

16.09.25 16:10 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von CVS Health gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von CVS Health befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 72,88 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CVS Health Corp
62,04 EUR -1,71 EUR -2,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 72,88 USD. Der Kurs der CVS Health-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,69 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,49 USD. Zuletzt wurden via New York 123.632 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.09.2025 bei 75,54 USD. Gewinne von 3,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,58 USD. Dieser Wert wurde am 24.12.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 40,21 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

CVS Health-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,64 USD aus.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 91,32 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 98,94 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von CVS Health rechnen Experten am 04.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

Nachrichten zu CVS Health Corp

DatumMeistgelesen
Analysen zu CVS Health Corp

DatumRatingAnalyst
05.06.2019CVS Health BuyStandpoint Research
15.04.2019CVS Health PerformOppenheimer & Co. Inc.
12.04.2019CVS Health Market PerformBMO Capital Markets
18.12.2018CVS Health OverweightBarclays Capital
26.10.2018CVS Health Peer PerformWolfe Research
