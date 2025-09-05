DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.192 +0,3%Euro1,1762 +0,4%Öl66,23 +0,9%Gold3.636 +1,4%
S&P 500-Entwicklung

S&P 500-Handel aktuell: Letztendlich Pluszeichen im S&P 500

08.09.25 22:32 Uhr
S&P 500-Handel aktuell: Letztendlich Pluszeichen im S&P 500

Der S&P 500 verbuchte schlussendlich Zuwächse.

Am Montag tendierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0,21 Prozent stärker bei 6.495,15 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 50,571 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,196 Prozent fester bei 6.494,22 Punkten, nach 6.481,50 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Montag bei 6.508,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.483,29 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 08.08.2025, einen Stand von 6.389,45 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.000,36 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, bei 5.408,42 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,68 Prozent nach oben. Bei 6.532,65 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4.835,04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Lumen Technologies (+ 7,79 Prozent auf 5,12 USD), Take Two (+ 3,80 Prozent auf 248,78 USD), VF (+ 3,73 Prozent auf 15,56 USD), Live Nation Entertainment (+ 3,66 Prozent auf 169,40 USD) und MSCI (+ 3,50 Prozent auf 574,58 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen CVS Health (-4,77 Prozent auf 70,26 USD), Brown-Forman B (-4,57 Prozent auf 27,59 USD), Norwegian Cruise Line (-4,40 Prozent auf 24,53 USD), T-Mobile US (-3,90 Prozent auf 242,90 USD) und Chipotle Mexican Grill (-3,43 Prozent auf 39,65 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 42.176.075 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,476 Bio. Euro.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

2025 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Brown-Forman B und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

