DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,80 +3,3%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.714 -0,2%Euro1,1717 ±-0,0%Öl66,29 +0,9%Gold3.584 -0,1%
Heute im Fokus
Börsen in Fernost freundlich -- Munich Re rechnet trotz Preiskampf mit Geschäftschancen -- Porsche will nicht in den USA produzieren -- HelloFresh, CTS Eventim, Amazon im Fokus
Top News
HelloFresh-Aktie leichter: Mitgründer Griesel verlässt das Unternehmen
E.ON-Aktie: Autos als Stromspeicher haben großes Potenzial
Heute im Fokus

Börsen in Fernost freundlich -- Munich Re rechnet trotz Preiskampf mit Geschäftschancen -- Porsche will nicht in den USA produzieren -- HelloFresh, CTS Eventim, Amazon im Fokus

aktualisiert 08.09.25 07:00 Uhr

Trump: Bereit für weitere Russland-Sanktionen. Aktien von Robinhood und AppLovin steigen in S&P 500 auf. Neue E-Autos von VW - günstige Preise geplant. HORNBACH: Stimmung in der Branche zu negativ. Mercedes-Benz-Aktie: Bringt dieses E-Auto die Wende? OPEC+ drehen Ölhahn weiter auf. RWE trotz Gas-Sorgen gelassen. Anwalt namens Mark Zuckerberg verklagt Facebook. Hunderte Festnahmen bei Hyundai in den USA. E.ON: Autos als Stromspeicher mit großem Potenzial.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich zum Wochenschluss schwächer.

Der DAX startete die Sitzung etwas höher. Im Anschluss wechselte das Börsenbarometer mehrmals das Vorzeichen. Letztendlich verabschiedete sich der deutsche Leitindex 0,73 Prozent tiefer bei 23.596,98 Punkten aus dem Handel.
Der TecDAX bewegte sich zu Beginn ebenfalls im Plus und verblieb außer einem Ausflug an seinen Vortagsschluss auch weiter auf grünem Terrain. Schlussendlich ging er 0,13 Prozent höher bei 3.628,21 Zählern ins Wochenende.

Der DAX konnte seine Erholungstendenz am Freitag nicht halten. Damit rückte die Marke von 24.000 Punkten wieder etwas weiter in die Ferne.

Am Donnerstag hatten sich eine gewisse Entspannung an den Anleihemärkten sowie die Hoffnung auf geldpolitische Unterstützung positiv bemerkbar gemacht. Zum Wochenschluss richtete sich der Blick nun auf den US-Arbeitsmarktbericht. Dieser gilt als wichtiger Faktor für die Entscheidungen der US-Notenbank Fed - insbesondere mit Blick auf eine mögliche Zinssenkung im September. Das schwache Beschäftigungswachstum dürfte zu einer Zinssenkung der Fed im September führen. Nach Einschätzung von Stephen Innes, Marktbeobachter bei SPI Asset Management, ist eine Zinssenkung im September nach den Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell in Jackson Hole bereits weitgehend eingepreist. Allerdings biete das "geldpolitische Menü" noch Spielraum. Ein besonders schwacher Arbeitsmarktbericht könnte seiner Ansicht nach sogar eine Senkung um 0,50 Prozentpunkte rechtfertigen.

Top Themen

Porsche-Aktie: Porsche will nicht in den USA produzieren
PorscheTrump / RusslandMunich ReOPEC+AlphabetTeslaAmerican Bitcoin

News-Ticker

