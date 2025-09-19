CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health steigt am Nachmittag

CVS Health im Fokus

Die Aktie von CVS Health gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die CVS Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 75,33 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 75,33 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die CVS Health-Aktie bei 75,36 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 75,07 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 81.131 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.09.2025 bei 77,31 USD. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 2,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 24.12.2024 auf bis zu 43,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 42,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,64 USD.

CVS Health ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 98,94 Mrd. USD gegenüber 91,32 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

CVS Health wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Am 04.11.2026 wird CVS Health schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,36 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

