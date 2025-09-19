DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,43 -1,2%Dow45.948 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.877 -2,8%Euro1,1660 -0,7%Öl69,51 +0,6%Gold3.746 +0,3%
Blick auf Aktienkurs

CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Donnerstagabend in Rot

25.09.25 20:24 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Donnerstagabend in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von CVS Health. Das Papier von CVS Health gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 74,93 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr fiel die CVS Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 74,93 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die CVS Health-Aktie bis auf 74,12 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 76,72 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 312.995 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2025 markierte das Papier bei 77,31 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,18 Prozent hinzugewinnen. Am 24.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 43,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für CVS Health-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,64 USD ausgeschüttet werden.

CVS Health gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 98,94 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,32 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte CVS Health am 29.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,36 USD je CVS Health-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: CVS Health und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

