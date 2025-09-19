DAX23.557 -0,5%ESt505.450 -0,3%Top 10 Crypto15,45 -1,1%Dow46.027 -0,2%Nas22.392 -0,5%Bitcoin95.467 -1,1%Euro1,1671 -0,6%Öl68,59 -0,7%Gold3.732 -0,1%
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health fällt am Donnerstagnachmittag

25.09.25 16:11 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 76,22 USD abwärts.

Das Papier von CVS Health befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 76,22 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte CVS Health-Aktie bei 76,12 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 76,72 USD. Bisher wurden heute 90.491 CVS Health-Aktien gehandelt.

Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,31 USD an. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 1,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 43,58 USD fiel das Papier am 24.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 42,83 Prozent Luft nach unten.

Für CVS Health-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,64 USD ausgeschüttet werden.

CVS Health gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 98,94 Mrd. USD – ein Plus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CVS Health 91,32 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die CVS Health-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. CVS Health dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,36 USD je Aktie in den CVS Health-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

mehr Analysen