CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health verteuert sich am Mittwochnachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 77,20 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 77,20 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die CVS Health-Aktie bei 77,31 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 76,67 USD. Von der CVS Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 140.512 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 77,31 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CVS Health-Aktie 0,15 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,58 USD am 24.12.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CVS Health-Aktie 77,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für CVS Health-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,64 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CVS Health am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 98,94 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 91,32 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

CVS Health dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Am 04.11.2026 wird CVS Health schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,36 USD je CVS Health-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

