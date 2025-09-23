CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Mittwochabend behauptet
Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von CVS Health. Anleger zeigten sich zuletzt bei der CVS Health-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 76,56 USD.
Zum Vortag unverändert notierte die CVS Health-Aktie um 20:08 Uhr im New York-Handel bei 76,56 USD. Die CVS Health-Aktie zog in der Spitze bis auf 77,31 USD an. Im Tief verlor die CVS Health-Aktie bis auf 76,39 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,67 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 341.891 CVS Health-Aktien.
Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,31 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,98 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,58 USD. Dieser Wert wurde am 24.12.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 75,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2024 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,64 USD aus.
Am 31.07.2025 hat CVS Health die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD gegenüber 1,41 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 91,32 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 98,94 Mrd. USD ausgewiesen.
Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CVS Health veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von CVS Health rechnen Experten am 04.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CVS Health-Aktie in Höhe von 6,36 USD im Jahr 2025 aus.
Nachrichten zu CVS Health Corp
Analysen zu CVS Health Corp
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|CVS Health Buy
|Standpoint Research
|15.04.2019
|CVS Health Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|12.04.2019
|CVS Health Market Perform
|BMO Capital Markets
|18.12.2018
|CVS Health Overweight
|Barclays Capital
|26.10.2018
|CVS Health Peer Perform
|Wolfe Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|CVS Health Buy
|Standpoint Research
|12.04.2019
|CVS Health Market Perform
|BMO Capital Markets
|18.12.2018
|CVS Health Overweight
|Barclays Capital
|30.01.2018
|CVS Health Strong Buy
|Needham & Company, LLC
|02.01.2018
|CVS Health Buy
|Needham & Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.04.2019
|CVS Health Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|CVS Health Peer Perform
|Wolfe Research
|28.06.2017
|CVS Health Hold
|Needham & Company, LLC
|02.02.2017
|CVS Health Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|22.06.2016
|CVS Health Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2005
|Update Longs Drug Stores Corp.: Underperform
|Bear Stearns
Alle: Alle Empfehlungen