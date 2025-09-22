DAX23.637 +0,5%ESt505.482 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.540 +0,3%Nas22.728 -0,3%Bitcoin95.899 +0,4%Euro1,1796 ±-0,0%Öl67,90 +2,0%Gold3.778 +0,8%
CVS Health im Blick

CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health macht am Nachmittag Boden gut

23.09.25 16:10 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health macht am Nachmittag Boden gut

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von CVS Health. Das Papier von CVS Health legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 76,17 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CVS Health Corp
64,70 EUR 1,03 EUR 1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die CVS Health-Papiere um 15:53 Uhr 1,4 Prozent. Die CVS Health-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 76,19 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,05 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 83.373 CVS Health-Aktien.

Am 20.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 76,23 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 42,79 Prozent würde die CVS Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,64 USD, nach 2,66 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CVS Health am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,41 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,34 Prozent auf 98,94 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 91,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von CVS Health rechnen Experten am 04.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,36 USD je CVS Health-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

