D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Nachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Das Papier von D-Wave Quantum legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 10,56 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das D-Wave Quantum-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 10,56 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,74 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,05 USD. Zuletzt wechselten via New York 2.468.935 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,95 USD an. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 11,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,75 USD. Dieser Wert wurde am 09.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 92,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte D-Wave Quantum am 08.05.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,02 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,10 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 15,00 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte D-Wave Quantum 2,91 Mio. USD umgesetzt.

D-Wave Quantum wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von D-Wave Quantum rechnen Experten am 20.05.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,184 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

