D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 4,0 Prozent auf 17,88 USD.

Die D-Wave Quantum-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 4,0 Prozent auf 17,88 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die D-Wave Quantum-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,66 USD aus. Bei 18,30 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der D-Wave Quantum-Aktie belief sich zuletzt auf 1.886.921 Aktien.

Am 24.05.2025 markierte das Papier bei 19,76 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 10,51 Prozent Plus fehlen der D-Wave Quantum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,75 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 2.282,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 08.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. D-Wave Quantum hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,02 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,11 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,00 Mio. USD – ein Plus von 509,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem D-Wave Quantum 2,46 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte D-Wave Quantum Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,172 USD je D-Wave Quantum-Aktie in den Büchern stehen.

