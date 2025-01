D-Wave Quantum Aktie News: Anleger schicken D-Wave Quantum am Nachmittag tief südwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 23,7 Prozent auf 4,41 USD abwärts.

Die D-Wave Quantum-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 23,7 Prozent auf 4,41 USD abwärts. Die D-Wave Quantum-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,40 USD ab. Bei 4,55 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten D-Wave Quantum-Aktien beläuft sich auf 3.526.915 Stück.

Am 28.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Kursplus von 158,80 Prozent wieder erreichen. Am 20.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,68 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 84,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte D-Wave Quantum am 14.11.2024. D-Wave Quantum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,11 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,87 Mio. USD – eine Minderung von 26,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,56 Mio. USD eingefahren.

Am 11.04.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von D-Wave Quantum veröffentlicht werden.

2024 dürfte D-Wave Quantum einen Verlust von -0,336 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

