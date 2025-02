Kursentwicklung

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gewinnt am Nachmittag kräftig

21.02.25 16:09 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von D-Wave Quantum. Zuletzt konnte die Aktie von D-Wave Quantum zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 10,1 Prozent auf 8,14 USD.

Wer­bung

Die D-Wave Quantum-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 10,1 Prozent auf 8,14 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie legte bis auf 8,21 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 7,79 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3.014.113 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt. Am 28.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 11,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie. Bei 0,75 USD erreichte der Anteilsschein am 09.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die D-Wave Quantum-Aktie 983,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte D-Wave Quantum am 14.11.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 26,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,56 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,87 Mio. USD. D-Wave Quantum dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 11.04.2025 präsentieren. Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,316 USD je D-Wave Quantum-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und Co. springen hoch: Microsoft mit Durchbruch bei Quantencomputer-Chips D-Wave Quantum-Aktie höher: D-Wave Quantum kündig neue Hybrid-Quantum-Anwendung an D-Wave, Quantum Computing, Rigetti, IonQ & Co: Für welche Quantencomputer-Aktien sind Analysten am zuversichtlichsten?

Ausgewählte Hebelprodukte auf D-Wave Quantum Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf D-Wave Quantum Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com