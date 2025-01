D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

So entwickelt sich D-Wave Quantum

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von D-Wave Quantum konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,2 Prozent auf 6,39 USD.

Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 6,39 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,75 USD an. Bei 6,19 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.159.377 D-Wave Quantum-Aktien.

Am 28.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,40 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die D-Wave Quantum-Aktie 78,40 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,71 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 88,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 14.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,12 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,87 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 26,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,56 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte D-Wave Quantum am 11.04.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass D-Wave Quantum 2024 einen Verlust in Höhe von -0,320 USD ausweisen wird.

