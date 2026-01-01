Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusDAX mit leichten Verlusten -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- D-Wave, Schaeffler, RWE, Siemens Energy, ASML, Porsche, Fraport, Amazon, TSMC, DroneShield, VW, BYD im Fokus
UBS: Erste Genehmigung für nationale Bankenlizenz in den USA. Inflationsrate fällt im Dezember unter EZB-Zielwert. NORMA: Metzler-Analyse schürt Zweifel an Anlagestory. Henkel übernimmt Schweizer Spezialisten ATP. HSBC: Versicherungs-Aus in Singapur geplant? Chemie-Aktien auf Talfahrt: BASF, Evonik & Co. leiden unter düsteren Prognosen.
