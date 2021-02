Daimler-Aktie aktuell: Daimler im Minus

Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 64,69 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX, der im Moment bei 13.979 Punkten tendiert. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler-Aktie bis auf 64,26 EUR. Bei 64,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 210.307 Daimler-Aktien gehandelt.

Am 08.02.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,44 EUR an. Am 19.03.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 64,06 EUR. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler-Aktie in Höhe von 8,31 EUR im Jahr 2022 aus.

Die Daimler AG ist ein global operierender Automobilhersteller. Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge sowie Finanzdienstleistungen bilden das Kerngeschäft des zu den international führenden Autoproduzenten zählenden Konzerns. Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium-Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Buses. Die Muttergesellschaft vereint die Mercedes-Benz AG, die Daimler Truck AG und die Daimler Mobility AG unter einem Dach.

