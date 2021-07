Daimler-Aktie aktuell: Daimler mit Abschlägen

Die Daimler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 71,40 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 15.654 Punkten steht. Die Daimler-Aktie gab in der Spitze bis auf 71,40 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 371.536 Daimler-Aktien.

Am 07.06.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 80,41 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.07.2020 bei 35,32 EUR.

Experten gaben als mittleres Kursziel 93,57 EUR an. Den erwarteten Gewinn je Daimler-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 11,11 EUR fest.

Die Daimler AG ist ein global operierender Automobilhersteller. Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge sowie Finanzdienstleistungen bilden das Kerngeschäft des zu den international führenden Autoproduzenten zählenden Konzerns. Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium-Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Buses. Die Muttergesellschaft vereint die Mercedes-Benz AG, die Daimler Truck AG und die Daimler Mobility AG unter einem Dach. Das Unternehmen plant derzeit mit dem Spin-Off von Daimler Truck die Aufteilung des Geschäfts in zwei unabhängige börsennotierte Unternehmen.

