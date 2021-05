Daimler-Aktie aktuell: Daimler fester

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler-Papiere zuletzt 0,6 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 15.407 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Daimler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 76,06 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 75,41 EUR. Von der Daimler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 694.458 Stück gehandelt.

Am 19.04.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,99 EUR an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.05.2020 bei 30,45 EUR.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 86,06 EUR. Den erwarteten Gewinn je Daimler-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 10,63 EUR fest.

Die Daimler AG ist ein global operierender Automobilhersteller. Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge sowie Finanzdienstleistungen bilden das Kerngeschäft des zu den international führenden Autoproduzenten zählenden Konzerns. Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium-Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Buses. Die Muttergesellschaft vereint die Mercedes-Benz AG, die Daimler Truck AG und die Daimler Mobility AG unter einem Dach. Das Unternehmen plant derzeit mit dem Spin-Off von Daimler Truck die Aufteilung des Geschäfts in zwei unabhängige börsennotierte Unternehmen.

