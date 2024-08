Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagnachmittag tiefer

Kurs der Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Daimler Truck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,2 Prozent auf 34,94 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 34,94 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 33,52 EUR nach. Bei 33,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.289.746 Daimler Truck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 36,35 Prozent zulegen. Am 08.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,95 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,97 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 55,00 EUR.

Daimler Truck gewährte am 03.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,90 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,26 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,20 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,50 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Ausblick: Daimler Truck vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Den Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Daimler Truck von vor einem Jahr abgeworfen