Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Dienstagmittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 33,80 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 33,80 EUR. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,97 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 33,69 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 140.056 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.11.2023 Kursverluste bis auf 27,97 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,79 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,75 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,16 EUR je Daimler Truck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

3. Quartal 2024: So bewegten sich die DAX-Aktien im vergangenen Quartal

September 2024: So haben Analysten ihre Einstufung der Daimler Truck-Aktie angepasst

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Start Verluste