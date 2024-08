Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Vormittag südwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,9 Prozent auf 33,58 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 33,58 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Daimler Truck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,44 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 95.772 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 41,87 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,97 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 16,71 Prozent Luft nach unten.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,92 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 54,75 EUR.

Daimler Truck gewährte am 03.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 1,11 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,45 Prozent auf 13,26 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Daimler Truck am 07.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,40 EUR je Aktie aus.

