Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Vormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 34,61 EUR abwärts.

Die Daimler Truck-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 34,61 EUR abwärts. Bei 34,58 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 34,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.346 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,97 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,19 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,80 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,75 EUR aus.

Daimler Truck veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,11 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,00 Prozent zurück. Hier wurden 13,33 Mrd. EUR gegenüber 13,88 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte Daimler Truck die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,21 EUR fest.

