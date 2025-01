Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Nachmittag ins Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 36,16 EUR abwärts.

Die Daimler Truck-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 36,16 EUR. In der Spitze büßte die Daimler Truck-Aktie bis auf 36,11 EUR ein. Bei 36,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 380.732 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 24,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 29,61 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 22,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,00 EUR aus.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 13,14 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,86 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2025 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,12 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Schwacher Handel: DAX beginnt Handel in der Verlustzone

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone

Freitagshandel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter