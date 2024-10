Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 34,26 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 34,26 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 34,37 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,91 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 84.734 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,64 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,05 Prozent hinzugewinnen. Am 08.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,97 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,36 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,79 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,75 EUR.

Daimler Truck veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,11 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Daimler Truck am 07.11.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,16 EUR je Daimler Truck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

