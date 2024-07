Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag gefragt

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 36,73 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 36,73 EUR zu. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 36,85 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,71 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 33.554 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.11.2023 bei 27,97 EUR. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 23,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,92 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,90 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 56,00 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck gewährte am 03.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Daimler Truck im vergangenen Quartal 13,26 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daimler Truck 13,20 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,58 EUR je Daimler Truck-Aktie.

