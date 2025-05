Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 35,67 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 35,67 EUR abwärts. Die Daimler Truck-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,65 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,93 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25.417 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Bei 45,33 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 21,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 16,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,94 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 46,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 14.03.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,35 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q1 2025 wird am 14.05.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 20.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2025 4,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Daimler Truck-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Daimler Truck-Aktie: Die Geschichte des Traditionsunternehmens Daimler Truck

Hino Motors und Mitsubishi Fuso planen offenbar Zusammenschluss - Hino Motors-Aktie steigt