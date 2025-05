Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag im Minusbereich

Blick auf Daimler Truck-Kurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 35,47 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 35,47 EUR. Die Daimler Truck-Aktie sank bis auf 34,93 EUR. Bei 35,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 707.484 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 45,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 27,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Abschläge von 16,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,94 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00 EUR an.

Daimler Truck ließ sich am 14.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,95 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,26 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,35 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Daimler Truck am 14.05.2025 präsentieren. Am 20.05.2026 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,33 EUR je Aktie belaufen.

