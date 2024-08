Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 32,55 EUR zu.

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 32,55 EUR. Kurzfristig markierte die Daimler Truck-Aktie bei 32,85 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,56 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 361.804 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 47,64 EUR markierte der Titel am 19.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,36 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 27,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,07 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,83 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 54,38 EUR angegeben.

Daimler Truck gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 1,11 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,33 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,33 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

