Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Montagnachmittag um Nulllinie

So bewegt sich Daimler Truck

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 36,36 EUR.

Mit einem Kurs von 36,36 EUR zeigte sich die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel um 15:51 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 36,66 EUR. In der Spitze büßte die Daimler Truck-Aktie bis auf 36,20 EUR ein. Bei 36,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 433.680 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 23,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 27,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 30,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 55,75 EUR an.

Daimler Truck ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,90 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,26 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Daimler Truck dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

