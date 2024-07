Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Vormittag ins Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 36,09 EUR.

Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 36,09 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Daimler Truck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,99 EUR aus. Bei 36,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 48.929 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 32,00 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,97 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,91 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 55,75 EUR an.

Am 03.05.2024 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,90 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 13,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,48 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 30.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,57 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

