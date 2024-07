Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochmittag in Grün

Aktie im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 36,48 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 36,48 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 36,54 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 149.189 Daimler Truck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,59 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,97 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,92 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 55,75 EUR aus.

Daimler Truck ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,99 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 0,90 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 13,26 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,20 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

