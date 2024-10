Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

So bewegt sich Daimler Truck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 35,22 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 35,22 EUR ab. Bei 35,00 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 35,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 633.047 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 47,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Bei 27,97 EUR fiel das Papier am 08.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,81 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,75 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 13,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,17 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

