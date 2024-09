Aktie im Blick

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck reagiert am Mittwochvormittag positiv

11.09.24 09:24 Uhr

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 30,07 EUR.

Wer­bung

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 30,07 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 30,11 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.072 Daimler Truck-Aktien. Bei einem Wert von 47,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 58,43 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 27,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,79 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,75 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 01.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie Zurückhaltung in Frankfurt: DAX schwächelt am Mittag Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht mittags Abschläge Börse Frankfurt in Grün: DAX schlussendlich stärker

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com