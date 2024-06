Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Mittwochnachmittag ins Plus

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 38,56 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 38,56 EUR zu. In der Spitze legte die Daimler Truck-Aktie bis auf 38,78 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,91 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 502.188 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,55 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.11.2023 Kursverluste bis auf 27,97 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 27,46 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,01 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 56,00 EUR.

Am 03.05.2024 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,99 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 0,90 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 13,26 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

