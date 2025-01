Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagnachmittag freundlich

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 38,42 EUR zu.

Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 38,42 EUR. Bei 38,83 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 38,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 650.904 Daimler Truck-Aktien.

Bei 47,64 EUR markierte der Titel am 19.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 24,00 Prozent Luft nach oben. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 22,93 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,84 EUR je Daimler Truck-Aktie. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 51,00 EUR.

Daimler Truck gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,19 Prozent auf 13,14 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 20.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

