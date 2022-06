Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck schiebt sich am Mittag vor

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 15.06.2022 12:22:00 Uhr 1,0 Prozent. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,99 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,71 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 270.144 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 40,80 EUR an.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie gibt dennoch nach: Goldman hebt Kursziel für Daimler Truck an

Daimler Truck-Aktie sinkt: DZ Bank stuft Daimler Truck auf 'Halten' ab

Analysten sehen bei Daimler Truck-Aktie Potenzial

Bildquellen: Daimler Trucks