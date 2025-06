Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,8 Prozent auf 37,51 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 37,51 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Daimler Truck-Aktie bei 37,43 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 602.152 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,33 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 29,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,22 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,99 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,99 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,14 Prozent auf 12,45 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,99 EUR je Daimler Truck-Aktie.

