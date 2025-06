Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 38,10 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 38,10 EUR ab. Die Daimler Truck-Aktie sank bis auf 37,93 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 299.652 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 45,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 18,98 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Mit Abgaben von 22,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,83 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,22 EUR aus.

Daimler Truck ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 12,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,14 Prozent verringert.

Am 01.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,99 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

