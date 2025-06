Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag in Grün

Daimler Truck im Blick

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 38,05 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 38,05 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 38,09 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 911.349 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 16,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,61 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,18 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,22 EUR.

Daimler Truck gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,99 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 12,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 01.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 3,99 EUR in den Büchern stehen haben wird.

