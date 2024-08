Daimler Truck Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Daimler Truck

Daimler Truck im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 34,00 EUR abwärts.

Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,8 Prozent auf 34,00 EUR nach. Die Daimler Truck-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,98 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,33 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 100.499 Daimler Truck-Aktien.

Bei einem Wert von 47,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,12 Prozent. Am 08.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 21,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,82 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 53,63 EUR an.

Am 01.08.2024 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,11 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,28 EUR je Daimler Truck-Aktie.

