Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck macht am Nachmittag Boden gut

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 33,95 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 15:52 Uhr 0,7 Prozent. Bei 33,98 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 322.145 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.08.2023 auf bis zu 34,31 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 1,06 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,48 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,29 EUR an.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,11 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,12 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.104,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.880,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 07.11.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Daimler Truck die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,39 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

