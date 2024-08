Kursentwicklung

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag höher

21.08.24 09:23 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 34,11 EUR.

Das Papier von Daimler Truck legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 34,11 EUR. In der Spitze legte die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,09 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,06 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.098 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Bei 47,64 EUR markierte der Titel am 19.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 39,67 Prozent wieder erreichen. Bei 27,97 EUR fiel das Papier am 08.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,00 Prozent. Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,82 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,63 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 01.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 1,11 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Daimler Truck im vergangenen Quartal 13,33 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daimler Truck 13,88 Mrd. EUR umsetzen können. Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Daimler Truck am 07.11.2024 präsentieren. Am 06.11.2025 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,28 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie Jefferies & Company Inc. gibt Daimler Truck-Aktie Buy DAX-Handel aktuell: DAX verbucht mittags Abschläge Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX mittags im Minus

