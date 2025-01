Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Nachmittag südwärts

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 39,64 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 39,64 EUR. In der Spitze fiel die Daimler Truck-Aktie bis auf 39,56 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 630.962 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,64 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Am 11.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 29,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 25,30 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,84 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,00 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,77 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,13 EUR je Aktie erzielt worden. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 20.03.2025 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,14 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

