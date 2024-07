Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Mittag ins Minus

So bewegt sich Daimler Truck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Minus bei 35,59 EUR.

Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 35,59 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Daimler Truck-Aktie bei 35,32 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 35,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 593.384 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Mit einem Zuwachs von 33,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2023 bei 27,97 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,41 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,97 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 55,00 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Daimler Truck ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,90 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,26 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 30.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

