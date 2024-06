Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag im Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 36,65 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 36,65 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Daimler Truck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 36,55 EUR aus. Mit einem Wert von 36,89 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 365.520 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Bei 47,64 EUR markierte der Titel am 19.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 29,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,97 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 23,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,92 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 56,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 03.05.2024. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,90 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 13,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,48 Prozent gesteigert.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.

