Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck schiebt sich am Mittag vor

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 33,25 EUR nach oben.

Um 11:47 Uhr stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 33,25 EUR. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 33,46 EUR. Bei 33,13 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 258.071 Aktien.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,28 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,97 EUR am 08.11.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,79 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,75 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Am 01.08.2024 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS lag bei 0,93 EUR. Im letzten Jahr hatte Daimler Truck einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 13,33 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,88 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,16 EUR fest.

