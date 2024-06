Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Mittag ins Minus

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 36,60 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 36,60 EUR. In der Spitze fiel die Daimler Truck-Aktie bis auf 36,58 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 82.823 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 47,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 30,16 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.11.2023 auf bis zu 27,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 23,58 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,92 EUR. Im Vorjahr erhielten Daimler Truck-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 56,00 EUR.

Am 03.05.2024 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 13,26 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 13,20 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

