Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 34,18 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 34,18 EUR bewegte sich die Daimler Truck-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 34,31 EUR. Die Abwärtsbewegung der Daimler Truck-Aktie ging bis auf 34,10 EUR. Bei 34,31 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 8.905 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Am 19.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 47,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2023 bei 27,97 EUR. Mit einem Kursverlust von 18,17 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,81 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,90 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,75 EUR.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,33 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,88 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Daimler Truck.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,24 EUR fest.

