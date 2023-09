Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagmittag kaum bewegt

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die Daimler Truck-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 33,24 EUR.

Mit einem Wert von 33,24 EUR bewegte sich die Daimler Truck-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 33,31 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,98 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 211.817 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.08.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,48 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,29 EUR aus.

Daimler Truck gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,12 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 13.880,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.104,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Daimler Truck am 07.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,40 EUR im Jahr 2023 aus.

